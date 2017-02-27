Два года назад в Москве был убит Борис Немцов

МОСКВА – В понедельник, 27 февраля, исполнилось два года с момента убийства Бориса Немцова в самом центре Москвы. Но сказать, что это стало темой номер «один» для большинства провластных российских СМИ, было бы явным преувеличением. Скорее, наоборот.

Гораздо больше внимание событию уделено за рубежом. Напомним, пресс-секретарь Госдепа Марк Тонер выступил со специальным заявлением по случаю второй годовщины со дня убийства лидера российской оппозиции

«27 февраля 2015 года российский оппозиционный активист Борис Немцов был убит в непосредственной близости от Кремля. Сегодня посол Соединенных Штатов Джон Теффт посетил Большой Москворецкий мост, чтобы почтить память Немцова. Несмотря на то, что Бориса Немцова с нами уже нет, его дух продолжает жить в россиянах всех возрастов, тех, кто хочет построить более демократическое и процветающее общество. Мы вновь призываем российские власти предпринять все необходимые шаги для того, чтобы лица, причастные к убийству Бориса Немцова, были привлечены к ответственности» – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Годовщина смерти Немцова стала поводом для размышлений в газете «Ведомости». В ее редакционной статье говорится, что нераскрытые политические убийства в России становятся нормой.

«Громкие политические убийства в России расследуются долго, заказчиков либо не удается назвать, либо их называют, но не могут найти», – констатируется в статье.

К сожалению, то, как было проведено расследование по «делу Немцова» лишь подтверждает такой вывод.

Спустя два года, на скамье подсудимых оказались рядовые исполнители, а роль заказчика возложена на бывшего офицера МВД Чечни Руслана Мухудинова. Аналогичные подозрения выдвигались и насчет его непосредственного начальника – замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева. Оба так и не были допрошены и скрылись из поля зрения. Причем, Геремеева официально даже не объявили в розыск.

Соратников Бориса Немцова такое положение вещей, как и ход судебного процесса задержанными по делу об убийстве, совершенно не устраивает. Ответственный секретарь политсовета движения «Солидарность», член Комитета протестных действий Михаил Шнейдер в интервью «Голосу Америки» заметил, что судья отклоняет практически все ходатайства адвоката семьи Бориса Немцова – Вадима Прохорова.

«Поэтому не были допрошены ключевые фигуры, которые могли бы пролить свет на истину в том, что касается подлинных мотивов убийства, – добавил он. – Заказчики и организаторы преступления не выявлены. Более того, со стороны следствия не заметны усилия продвигаться в этом направлении. До сих пор не допрошен один из главных свидетелей и «претендентов» на роль организатора – Руслан Геремеев. О чем тут еще можно говорить?»

По мнению Михаила Шнейдера, так происходит потому, что эта та самая ниточка, потянув за которую можно действительно выйти на истинных заказчиков и организаторов убийства Немцова – со всеми вытекающими отсюда последствиями для властей. Лидер «Солидарности» признался, что для него остается загадкой, как Руслан Мухудинов оказался в роли заказчика.

«Конечно, со стороны это выглядит совершенно анекдотично, несмотря на весь драматизм ситуации, – утверждает он. – Не знаю, на кого рассчитана эта версия – если только на каких-то полных идиотов. Любой непредвзятый человек, у которого есть голова на плечах, скажет, что эта версия не выдерживает никакой критики».

Михаил Шнейдер не верит, что ход процесса может круто измениться, и будут допрошены ключевые свидетели по делу.

«Похоже, власти устраивает этот сценарий, когда за все ответят «стрелочники», – предположил он. – Они хотят поскорее поставить точку в этом деле. А все, что происходит сейчас на (Большом Москворецком) мосту, это лишний раз подтверждает. Ведь фактически в день убийства Бориса снова сделана попытка разрушить народный мемориал в его память».

По данным СМИ, импровизированный мемориал в память об убитом оппозиционном политике неизвестные разоряли несколько десятков раз. Прошедшей ночью это сделали сотрудники столичных коммунальных служб. Тем временем в московской мэрии отклонили заявку на установку на Большом Московском мосту соответствующей мемориальной таблички.

Лидер «Солидарности» полагает, что это звенья одной цепочки. По его словам, власти хотят разрушить и систему доказательств, которую выстраивает защита на суде, и саму память о Немцове.

Схожего мнения член совета правозащитного центра «Мемориал», руководитель программы «Поддержка политзаключенных и преследуемых гражданских активистов» Сергей Давидис. Как ему представляется, власти в связи с делом Бориса Немцова столкнулись с большими трудностями.

«С одной стороны, государству необходимо продемонстрировать свою готовность искать убийц, – подчеркнул он в комментарии Голосу Америки». – С другой стороны, оно не готово дергать за те нити, которые ведут к организаторам преступления, не готово искать в Чечне концы, которые, очевидно, есть. В ходе следствия эти нити просто отсекали вместо того, чтобы идти по ним дальше».

Как кажется Сергею Давидису, пока можно только предполагать, что часть арестованных людей причастна к убийству.

«Но, безусловно, преступный круг только ими не ограничивается, настаивает он. – Более того, та часть, которая арестована, это только низовые исполнители, а никак не организаторы, тем более заказчики. Конечно, Мухудинов по определению не может быть заказчиком. Тут даже без каких-то дополнительных фактов понятно, что это, в принципе, невозможная конструкция, не говоря уж о том, что даже его следствие не смогло задержать».

Очевидно, следствие демонстрирует бессилие в поисках ключевых фигур преступления и нахождении следов, которые могли привести к значимому результату, заключил правозащитник.