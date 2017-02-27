Годовщина убийства Бориса Немцова

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Поздно вечером 27 февраля в Москве, на Большом Москворецком мосту, был застрелен Борис Немцов – российский политик, сопредседатель оппозиционной партии РПР-ПАРНАС и депутат Ярославской областной думы
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