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Годовщина убийства Бориса Немцова

Годовщина убийства Бориса Немцова
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Поздно вечером 27 февраля в Москве, на Большом Москворецком мосту, был застрелен Борис Немцов – российский политик, сопредседатель оппозиционной партии РПР-ПАРНАС и депутат Ярославской областной думы

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