Новости США за 60 секунд. 26 февраля 2017 года

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Трамп иронически откликнулся на избрание Переса главой Национального комитета Демократической партии// Губернаторы-республиканцы – за пересмотр программы медстрахования для малоимущих// Ахмадинежад опубликовал открытое письмо президенту Трампу
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