Два национальных парка США празднуют день рождения

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Для любителей и защитников природы в США 26 февраля – непростая дата. В этот день с разницей в 10 лет – в 1919 и 1929 – было создано два национальный парка – Гранд-Каньон в Аризоне и Гранд-Титон в Вайоминге
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