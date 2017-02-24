На форуме консерваторов выступили Трамп, Бэннон и Фарадж

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Конференция консервативных политических действий (CPAC) собрала как представителей Республиканской партии США, так и зарубежных гостей, но главным событием форума стало выступление президента Дональда Трампа
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