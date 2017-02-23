Трамп обещает вернуть миллионы рабочих мест в США

Президент Дональд Трамп встретился с руководителями крупнейших компаний США, пообещав им вернуть в страну миллионы рабочих мест, потерянных из-за вывода производств за границу. Трамп также поделился подробностями своего плана по выдворению нелегальных иммигрантов в Мексику.

вернуть в страну миллионы рабочих мест, потерянных из-за вывода производств за границу

В числе участников встречи были руководители General Electric, Lockheed Martin, Ford, Johnson&Johnson и других ведущих промышленных компаний страны. Накануне было заявлено, что в ходе этих переговоров президент может предложить обсудить и некоторые заявленные им рефорсы, в числе которых – изменение налогового законодательства и программы восстановления промышленной и траспортной инфраструктуры США.

Уже в первые дни после прихода в Белый дом Дональд Трамп заявил о планах по проведению серии встреч с главами крупных компаний, представляющих различные отрасли. В этом списке – переговоры с менеджментом ключевых фармацевтических, автомобильных и авиастроительных фирм.

На прошлой неделе Дональд Трамп провел встречу с главами ведущих розничных компаний, ранее заявившими о своем несогласии с планами новой администрации о введении нового «пограничного налога», который предполагает, что импортируемые в США товары будут облагаться дополнительной пошлиной в размере 20% от стоимости, в то время, как экспортируемые товары от любых выплат будут освобождены.

Как стало известно, в рамках прошедшей в четверг встречи с президентом, каждый из руководителей мог также провести отдельные переговоры с представителями экономического блока в администрации. В списке заранее заявленных тем – нормативы по регулированию минеральных ресурсов, правила экспорта товаров, имеющих военное назначение, и налоговые правила.

По словам официального представителя Белого дома Шона Спайсера, сам президент Трамп считает, что подобные дискуссии с лидерами бизнеса «помогут выработать конкретную программу, которая уберет существующие барьеры, мешающие созданию новых рабочих мест».