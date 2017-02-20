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Трамп назначил советником по национальной безопасности генерала Макмастера

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Аппарат Совета по национальной безопасности возглавит генерал Кит Келогг

По сообщению агентства Reuters, в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о назначении генерала Герберта Рэймонда Макмастера на пост советника по национальной безопасности.

Президент Трамп также заявил о том, что должность главы аппарата Совета по национальной безопасности займет генерал в отставке Кит Келогг.

По словам Трампа, Джону Болтону, который также рассматривался в качестве потенциального советника по национальной безопасности, будет предложена другая должность.

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