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Трамп назвал "вражеские СМИ", соцсети "молятся за Швецию"

Трамп назвал "вражеские СМИ", соцсети "молятся за Швецию"
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Американский президент в очередной раз обвинил прессу в распространении фейковых новостей, выделив сразу пять СМИ, а затем рассказал об инциденте в Швеции, которого, как выяснилось, не было.

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