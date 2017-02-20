Трамп назвал "вражеские СМИ", соцсети "молятся за Швецию"

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Американский президент в очередной раз обвинил прессу в распространении фейковых новостей, выделив сразу пять СМИ, а затем рассказал об инциденте в Швеции, которого, как выяснилось, не было.
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