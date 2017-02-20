Новости США за 60 секунд. 20 февраля 2017 года

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Пенс: США выполнят обязательства перед НАТО // Мэттис: США не намерены захватывать иракскую нефть // Келли: готовится новый иммиграционный указ // SpaceX успешно произвела пуск
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