Легенда фигурного катания в США

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20 февраля 1998 года 15-летняя американская фигуристка Тара Липински выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в японском Нагано, став самой юной золотой медалисткой в этом виде спорта
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