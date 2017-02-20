Линки доступности

Языки

История

Легенда фигурного катания в США

Легенда фигурного катания в США
please wait
0:00:57
0:00:00 /0:00:57
Direct link

Смотреть комментарии

20 февраля 1998 года 15-летняя американская фигуристка Тара Липински выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в японском Нагано, став самой юной золотой медалисткой в этом виде спорта

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Эпизоды

Все эпизоды
ТВ программы Радио программы
Back to top
XS
SM
MD
LG