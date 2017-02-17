Заплатить за учебу незнакомца

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История о любви к образованию. Молодой человек из Алабамы не мог позволить себе учебу в университете, но его желание учиться было так велико, что он нашел способ сесть за парту
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