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«Боко Харам»: искажение ислама

«Боко Харам»: искажение ислама
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«Боко Харам» оставил кровавый след из смертей и разрушений по всей Нигерии. «Голос Америки» рассказывает об истоках появления «Боко Харам» и о том, как исламские богословы осуждают их версию ислама.

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