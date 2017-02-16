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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 16 февраля 2017 года

Новости США за 60 секунд. 16 февраля 2017 года
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Трамп провел пресс-конференцию // Александр Акоста номинирован на пост министра труда // Тиллерсон переговорил с Лавровым // Мэттис: для военного сотрудничества с Россией пока нет условий

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