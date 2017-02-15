Белый дом: «Россия нарушает Договор РСМД, размещая у себя новые крылатые ракеты»

По сообщению New York Times, со ссылкой на непоименованные источники, Россия разворачивает на своей территории крылатые ракеты наземного базирования. Официальные лица в администрации США считают это прямым нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году был подписан Горбачевым и Рейганом.

Тогда, две сверхдержавы договорились, что не будут производить, хранить, испытывать или развертывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. километров. Это уникальное соглашение позволило впервые в истории уничтожить целый класс ракет, уменьшило возможность внезапного начала ядерного конфликта и способствовало окончанию «холодной войны».

В 2012 году США выразили беспокойство по поводу того, что Россия начала проводить испытания нового типа крылатых ракет. В 2014 году Вашингтон официально обвинил Москву в нарушении условий договора, но в Кремле отвергли эти обвинения. Теперь же, у властей США и у руководства НАТО есть все основания полагать, что Россия делает следующий шаг – ставит на вооружение новые ракеты. В сообщении New York Times говорится, что Россия развернула два дивизиона, оснащенных этими ракетами: один из них – на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, местоположение второго – не сообщается.

«Любое невыполнение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вызовет у союзников серьезную озабоченность, – заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, – Этот договор очень важен, потому что он устранил целую категорию ядерных вооружений, которые угрожали Европе и нашим союзникам по НАТО».

Другим тревожным развитием стало появление у побережья американского штата Делавэр военно-разведывательного судна ВМФ России ССВ-175 «Виктор Леонов». Как сообщил телеканал FOX News, корабль, оснащенный аппаратурой радиоразведки, приблизился на расстояние примерно в 50 километров от крупной американской базы подводных лодок. И хотя «Виктор Леонов» находился в нейтральных водах, обычно военные корабли России в этом районе отсутствуют.

Руководство США и НАТО не может не увязать сообщение о корабле-разведчике с инцидентом в Черном море. В командовании объединенных сил НАТО в Европе подтвердили, что не менее четырех военных самолетов России сделали несколько пролетов в опасной близости от курсирующего там эсминца ВМС США «Портер».

«Я думаю они нас проверяют. У берегов Делавера это был один тест, в Черном море – другой, причем более жесткий. – считает Сет Кропси, бывший помощник замминистра ВМФ США, – Россия балансирует на грани и проверяет НАТО на прочность как в северных, так и в южных широтах. То, что мы видим, вполне четко это демонстрирует».

Такие действия России в Вашингтоне воспринимают как провокационные. Новый шеф Пентагона Джим Мэттис, в свете этого, вновь указал на необходимость укрепления взаимодействия между странами-членами НАТО. «Наш альянс остается фундаментальным основанием для Соединенных Штатов и всего трансатлантического сообщества, скрепляющим нас. Как отметил президент Трамп, он активно поддерживает идею НАТО», – подчеркнул Мэттис.

Руководителям Министерства обороны США вторят многие законодатели. Председатель сенатского Комитета по вооруженным силам Джон Маккейн потребовал от коллег «значимого ответа» на то, что Россия нарушает международные договоренности.

Комментарий российских экспертов

Говоря о возможном создании Россией крылатой ракеты наземного базирования, по мнению члена экспертно-консультативного совета ПИР-Центра и международной экспертной группы – генерал-лейтенанта Евгения Бужинского – скорее всего, речь идет о ракетах «Калибр». «Насколько мне известно, они (США) не предъявляют никаких конкретных доказательств – ни телеметрии, ни снимков, ничего, а настаивают, как обычно: верьте нам, мы знаем, о чем говорим», – отметил Бужинский в интервью «Голосу Америки».

Ракеты «Калибр» (по классификации НАТО SS-N-27 «Sizzler») использовались российскими военными в Сирии. Как представляется эксперту, Вашингтон сейчас не может рассчитывать на иные ответы, чем те, которые Москва дает официально. «Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД. – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, – Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора (РСМД)».

В то же время Евгений Бужинский отметил, что претензии у сторон относительно соблюдения договора взаимные. «Мы же их (американцев) тоже обвиняем в нарушениях договора, говорим, что универсальные установки МК-41, развернутые в Румынии, способны запускать “Томагавки” с земли, – напомнил он. – Они это отрицают. На этом разговор заканчивается».

По оценке генерала, договор не слишком устраивает Россию. «Мы находимся не в очень хорошей ситуации в связи с этим, – пояснил Бужинский. – Американцам ракеты этого класса, в принципе, для защиты своей территории не нужны. Хотя при необходимости они их могут использовать в Европе или Азии. А у нас совершенно другая ситуация. По российской границе много стран, которые либо имеют ядерное оружие и ракеты средней дальности, либо находятся на грани их обладания. Конечно, с военной точки зрения это не очень здорово, но приходится с этим мириться». Вместе с тем, Евгений Бужинский абсолютно уверен, что РФ в одностороннем порядке выходить из РМСД не будет.

Несколько иное видение проблемы у координатора программы «Проблемы нераспространения» в Московском центре Карнеги Петра Топычканова. Как ему представляется, сообщение о том, что Россия приступила к развертыванию крылатых ракет, изначально выглядело как фактическая утечка в СМИ.

«При этом ссылка шла на анонимный источник, который к тому же дал очень общую, не конкретизированную информацию о том, что, мол, существуют два подразделения с ракетами, подпадающими под договор РМСД, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Причем, одно из них развернуто в Капустином Яру, а другое – вообще непонятно где».

То, что представитель Белого дома заявил о том, что Россия развернула крылатую ракету, тоже особой ясности не прибавляет, утверждает эксперт. «Слава богу хоть, что зашла речь о крылатой ракете – таким образом, “круг подозреваемых” сузился, – продолжил он. – То есть, по идее, те эксперты, которые говорят, что речь идет о наземном варианте крылатой ракеты «Калибр», могут быть близки к истине».

Но что касается самого развертывания, то здесь многое требует прояснения, считает Петр Топычканов. «Потому что это означает, что ракета прошла все испытания, принята в вооруженные силы, и есть подразделения, которые под эту миссию уже созданы, – настаивает он. – Получается очень странная картина, если верить сообщению (американских) СМИ. Ведь по другим ракетным системам мы видим, что испытания могут быть очень длительными».

С этой точки зрения, сохранить этот процесс в глубокой тайне России вряд ли бы удалось, резюмировал эксперт. Также его удивило, что американская сторона не заявила Москве на официальном уровне о своих подозрениях и претензиях. «Вместо этого неназванные источники, связанные с разведывательным сообществом и администрацией Белого дома, сообщают прессе, что они обнаружили какие-то нарушения. Но если посмотреть на реакцию наших чиновников, то они просто отмахиваются от подобных заявлений, утверждая, что это несерьезно», – обобщил Петр Топычканов. В этом контексте, к сожалению, ситуация не способствует российско-американскому диалогу по контролю над вооружениями и формированию вразумительной, внятной позиции сторон по данному вопросу, заключил эксперт.