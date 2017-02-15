Новости США за 60 секунд 14 февраля 2017 года

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Смотреть комментарии
Майкл Флинн ушел в отставку // Мнучин стал министром финансов США // Вице-президента Венесуэлы обвинили в наркоторговле // Кризис вокруг калифорнийской дамбы продолжается
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.