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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд 14 февраля 2017 года

Новости США за 60 секунд 14 февраля 2017 года
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Майкл Флинн ушел в отставку // Мнучин стал министром финансов США // Вице-президента Венесуэлы обвинили в наркоторговле // Кризис вокруг калифорнийской дамбы продолжается

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