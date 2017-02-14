Стивен Мнучин утвержден Сенатом США на пост министра финансов

Вечером в понедельник, 13 февраля, Сенат США утвердил кандидатуру Стивена Мнучина на пост министра финансов. Предполагается, что в новой администрации президента Трампа Мнучину отведена роль человека, на плечи которого лягут осуществление налоговой реформы, либерализации правил для финансовой сферы и заключение выгодных Америке торговых соглашений.

Сенат утвердил Мнучина на должность с перевесом в 53 голоса против 47. К голосам 52 республиканцев присоединился сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин. Хотя голосование завершилось лишь к восьми часам вечера по времени округа Колумбия, новоизбранный министр финансов сразу же отправился в Белый дом, чтобы принять присягу в присутствии президента Трампа и вступить в должность немедленно.

По мнению обозревателей агентства Reuters, большой бизнес Америки воспринял назначение 54-летнего Стивена Мнучина, бывшего топ-менеджера Уолл-Стрит, с надеждой на перемены, выгодные предпринимателям. Уже сейчас министру финансов требуется срочно заняться проблемой растущего национального долга: его лимит, установленный Конгрессом, истекает 15 марта, после чего страна может оказаться на грани дефолта. Сразу же вслед за этим, 17 марта, пройдет встреча министров финансов Большой двадцатки. На ней, Стивену Мнучину придется объяснить коллегам из наиболее развитых государств мира, как администрация Трампа намерена осуществлять принцип «Америка в первую очередь» в торгово-экономической сфере. «Пока что, остается открытым вопрос о том, намерена ли эта администрация дистанцироваться от международного финансового сотрудничества, будь то валютная политика или ее отношение к международным обязательствам и институтам», – говорит Эдвин Труман, эксперт Института международной экономики им. Петерсона, проработавший в Министерстве финансов США и Федеральной резервной системе.

По мнению Трумана, самой тяжелой задачей для Мнучина окажется налоговая реформа, к проведению которой понемногу склоняется Конгресс. Она может включить в себя снижение налогов для частных бизнесов и корпораций, а также новые акцизы – таможенные пошлины – на импорт зарубежных товаров с целью повышения конкурентоспособности американской продукции.

Чтобы справиться с этими задачами, Мнучину потребуется в кратчайшие сроки сколотить управленческую команду. В частности, на пост замминистра финансов по международным делам прочат бывшего экономиста разорившейся финансовой корпорации Bear Stearns – Дэвида Мэлпасса. Но попытки журналистов получить в понедельник комментарий от Белого дома или минфина на этот счет не увенчались успехом. Мэлпасс являлся советником президента Трампа в ходе предвыборной кампании, и в настоящий момент руководит сменой аппарата Министерства финансов. Он занимал видные посты в сфере международной экономики в администрациях Р. Рейгана и Дж. Буша-старшего. Среди других имен, которые начали фигурировать в списках возможных помощников главы финансового ведомства, Reuters отмечает Джима Донована из финансового концерна Goldman Sachs, и Джастина Музирича из банка Morgan Stanley.

Другой новостью с Капитолийского холма стало сообщение о том, что Сенат продлил полномочия Дэвида Шалкина на посту министра по делам ветеранов. Судя по всему, Шалкин станет единственным членом администрации, оставшимся в своей должности после ухода президента Обамы.