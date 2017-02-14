В Пуэрто-Рико 12 работников аэропорта подозреваются в контрабанде наркотиков

Федеральные судебные органы США завели дело против двенадцати человек, подозреваемых в контрабанде наркотиков в особо крупных размерах. Среди них – шесть досмотрщиков багажа, в разное время работавших в международном аэропорту им. Луиса Муньоса Марина в столице Пуэрто-Рико – Сан-Хуане. В преступной схеме предположительно также участвовали багажные курьеры и как минимум один менеджер службы безопасности аэропорта.

В коммюнике, опубликованном в понедельник, прокурор Роза Эмилия Родригес-Велес сообщает, что обвиняемые наладили в аэропорту пересылку через систему федерального Управления безопасности на транспорте (TSA) чемоданов, в каждом из которых было спрятано до 15 кг кокаина. Эти чемоданы затем грузились на самолеты, вылетавшие из Пуэрто-Рико международными рейсами. Напомним, эта страна имеет статус неинкорпорированной территории под управлением США. Предполагается, что с 1998 по 2016 годы через аэропорт им. Марина таким образом были переправлены до 20 тонн кокаина.

Каждому из шести досмотрщиков багажа грозит 10 лет лишения свободы. Как указывается в документах прокуратуры, один из сотрудников службы проверки, Хавьер Ортис, выявлял по приметам доставленную курьерами контрабанду среди багажа, направленного на досмотр, и передавал ее подельникам, ответственным за проверку вещей на рентгеновском аппарате. Те пропускали багаж через машину, после чего чемоданы беспрепятственно грузились в самолет. Ответственным за это был еще один обвиняемый, Томас Домингес-Роэна. В его обязанности входило обеспечить, чтобы к чемоданам не подпускали патрульных с собаками-ищейками, натасканными на обнаружение наркотиков.

Проверку в аэропортах следователи начали в 2015 году, когда они собрали достаточно доказательств того, что Пуэрто-Рико стал крупной перевалочной базой для наркоторговцев, направляющих свой «товар» в Северную Америку. Кроме наркотрафика, расследование охватывает и такие сферы международного подпольного бизнеса, как незаконную торговлю оружием, людьми и фальшивыми деньгами.