Украине нечем заменить уголь с оккупированных территорий Донбасса

КИЕВ – Тридцать процентов энергетики Украины работает на угле, который поставляется с оккупированных территорий Донбасса. Об этом 13 февраля в Киеве во время общения с журналистами после переговоров с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом заявил председатель украинского правительства Владимир Гройсман.

«Если теряется уголь, останавливаются блоки, которые работают на угле, это означает, что тридцать процентов энергетики страны просто останавливается. Я хочу поставить вопрос о Киеве, Харькове. Я не понимаю, почему кто-то хочет довести до того, чтобы дома остались без отопления. Это просто недопустимо. Если кто-то из тех, кто блокирует, знает, чем заменить уголь, пожалуйста, придите, скажите», – подчеркнул Владимир Гройсман.

Он отметил, сообщает пресс-служба правительства, что ситуацию вокруг энергетической блокады оккупированных территорий нужно разбить на две части.

«В данном вопросе надо различить две части: что касается борьбы с контрабандой, я здесь полностью поддерживаю, готов максимально способствовать, чтобы эта борьба была эффективной, – и борьбы с украинским народом, с точки зрения того, что в украинских домах должно быть тепло и светло. Это вопрос, который касается миллионов украинских граждан», – отметил премьер-министр Украины.

Владимир Гройсман подчеркнул, что необходимо объективно оценить последствия предлагаемого блокирования поставок угля.

«Я говорю честно, откровенно и открыто. Рассчитываю, что меня услышат те, кто управляет процессом так называемой блокады на линии разграничения, и услышат то, что я за эффективную борьбу с контрабандой. Рассчитываю на понимание и государственность», – сказал Владимир Гройсман.

Он напомнил, что из 24 миллионов тонн угля, который Украина потребляет для производства тепла, электрической энергии, девять миллионов тонн – антрацитовая группа угля, добываемого на территории Украины, которая временно не подконтрольна, сообщает пресс-служба правительства.

Как сообщает на странице в Фейсбуке «Штаб блокады торговли с оккупантами», 11 февраля 2017 года стал «18-м днем блокады» нескольких железнодорожных путей сообщения с оккупированными территориями Донбасса.

В октябре 2015 года со стороны Украины началась экономическая и энергетическая блокада автономной республики Крым в связи с ее российской аннексией.

Ряд украинских экспертов считает, что энергетическая блокада не принудит сепаратистов вернуть всех военнопленных, и создаст новые экономические трудности для всей Украины.

О предпосылках для большего отторжения Донбасса

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас считает, сторонникам энергетической блокады Донбасса следует определиться по одному вопросу – что Украина хочет вернуть: территории или людей?

«Если мы хотим вернуть исключительно территории, то, конечно же, правильная методика – окружить техникой, все и всех заблокировать, а потом заселить территории какими-нибудь лояльными украинцами. Похожие идеи звучали во время блокады Крыма – давайте заживем так, чтобы Крым сам попросился обратно. А реально всеми блокадами – блэкаутами, перекрыванием поставок воды еще больше обозлили жителей аннексированного полуострова», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Алексей Курпас считает, что нынешняя энергетическая блокада оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей создает предпосылки для еще большего отторжения неподконтрольных территорий от Украины.

«Украина и так сделала все, чтобы уйти из Донбасса – в местных магазинах уже нет украинских продуктов, пенсии выплачивают российскими рублями, с российскими фирмами налажена логистика. Данная блокада приведет, скорее всего, к тому, что россияне по низкой цене купят донбасский уголь, продадут в оффшор, где Украина и купит этот уголь. Уголь с оккупированных территорий все равно никуда не денется», – говорит Алексей Курпас.

По мнению Алексея Курпаса в организации энергетической блокады существенное место занимает реклама ее руководителей. И тем более, не все ветераны АТО ее поддерживают, подчеркивает эксперт.

«Экономика Украины не такая успешная, чтобы разбрасываться своим же дешевым углем, который всю жизнь и закупала. Если мы считаем эти оккупированные территории своими, почему мы не имеем права на своих же территориях покупать уголь? Ничего, кроме пиара в этой кампании я не вижу, но разорвутся еще и последние энергетические связи, а потом сложно их будет налаживать заново», – утверждает Алексей Курпас.

Блокада и международные обязательства

Политолог-международник Антон Кучухидзе говорит, что он против энергетической блокады Донбасса, объясняя свою позицию тем, что любая блокада является нарушением международных обязательств взятых на себя Украиной.

«"Минские соглашения", резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, европейское сообщество призывают украинскую власть сделать все возможное для налаживания отношений в гуманитарной, социально-экономической сфере на неподконтрольных территориях и всеми другими способами защищать права граждан», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам Антона Кучухидзе, когда Украина или кто-то со стороны Украины инициирует блокаду Донбасса, он «работает против интересов Украины и не в интересах государства, подрывает имидж страны».

«Блокада с украинской стороны приводит к усилению влияния России на этих неподконтрольных территориях, и людей, которые готовы поддерживать российскую сторону. Блокада никак не приближает неподконтрольных территории к Украине. Одновременно, никто не мешает властям эффективно бороться с контрабандой. Когда говорят, что блокада ради борьбы с контрабандой – это раздутый политический миф. У официальной власти есть все рычаги влияния – сохранять энергетические экономические связи и бороться с контрабандой в Донбассе», – отмечает Антон Кучухидзе.

Вместе с тем, эксперт считает, что за последние три года использование энергетических ресурсов Украины на подконтрольных территориях не смогло сократить уголь Донбасса или поставки углеводородов из-за границы.

«Есть несколько вариантов и помимо диверсификации, есть варианты добычи других энергических ресурсов на собственной территории и использование внутренних ресурсов. Как мы видим, Украина не пошла этим путем, и не смогла обеспечить энергетическую автономность – как до 2014 года, так и сегодня мы видим попытку получать тот же уголь», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Антон Кучухидзе считает, что проекты в сфере энергоэффективности, модернизации предприятий и внедрения высоких технологий могли бы усилить энергобезопасность Украины. «Однако успехами в этих высокотехнологических сферах мы также похвастаться не можем», – считает Антон Кучухидзе.

Мнение: не всякую торговлю можно оправдать

По мнению ряда других экспертов, действия ветеранов АТО, блокирующих железнодорожные пути, могут быть оправданы, поскольку они не позволяют сепаратистам зарабатывать деньги на торговых операциях с официальной украинской властью.

«Ситуация в энергетике с блокадой, как с «Минском-2», да и по многим другим сферам, демонстрирует, что никакого плана «Б» за три года власть так и не сформулировала. Живут надеждами, что само собой рассосется», – пишет на своей странице в Фейсбуке основатель «Украинского института будущего» Юрий Романенко.

Если экономический аргумент – чуть ли не единственный козырь в руках Украины, то, пребывая в состоянии войны, странно было им, единственным, не пользоваться, отмечает на своей странице в Фейсбуке политический эксперт Мария Золкина.

«Работают предприятия и платят налог в украинскую казну? Да, деньги идут. Важно. Но может, стоило бы взвесить и другую сторону монеты: рабочие места на этих предприятиях обеспечивают относительную социальную стабильность в ДНР и ЛНР. Если без патетики, то нельзя опровергнуть тот факт, что, не прерывая связей с этими предприятиями, частично Украина платит и за спокойный сон руководителей-марионеток. И это социальное спокойствие играет на руку вовсе не Украине», – размышляет Мария Золкина.

На своей странице в Фейсбуке бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пишет 10 февраля, что он «поддерживает прекращение торговли с оккупантами».

«Пока есть торговля – есть стимул к продолжению войны. В Грузии после 2008 года мы прекратили все торговые связи с оккупантами и оккупированными территориями, бои прекратились, и мы смогли очень быстро развить свою экономику. Нельзя одновременно воевать и торговать», – подчеркивает Михаил Саакашвили.

Политики и экономическая ситуация в Украине

Блокада железной дороги в Донбассе имеет катастрофические последствия для экономики и социальной сферы. Об этом говорится 13 февраля в коллективном письме к лидеру Украины от имени парламентской фракции партии «Блок Петра Порошенко» (БПП).

«Народные депутаты фракции обратились к президенту Украины Петру Порошенко с предложением срочно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для рассмотрения вопроса прекращения незаконной блокады железнодорожных путей в Донецкой и Луганской областях», – отмечается в сообщении пресс-службы партии БПП.

Вместе с тем, Всеукраинское объединение «Батькивщина» готово зарегистрировать проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом лидер парламентской фракции, народный депутат Юлия Тимошенко заявила 13 февраля на пресс-конференции в Киеве.

«Надо всем давлением, мы с вами имеем как общество и как народ, требовать немедленной регистрации постановления о снятии премьер-министра, и давить, чтобы он был немедленно уволен. Те, кто не будет голосовать за отставку – это его сообщники, которые покрывают все, что происходит в стране, которые несут общую ответственность за все последствия, которые имеет сегодня страна и каждая семья», – подчеркнула Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба «Батькивщины».