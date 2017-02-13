Сближение России и Турции: аналитики настроены скептически

Развитие связей между Москвой и сирийской курдской партией «Демократический союз» вызывает в Турции все больше беспокойства по поводу отношений с Россией. Анкара считает «Демократический союз» террористической организацией.

В Москве в среду пройдет конференция с участием курдов из разных стран, на которую, в числе прочих, приглашены члены «Демократического союза». Анкара называет организацию террористической, считая, что она связана с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), которая сейчас ведет вооруженную борьбу с силами турецкого правительства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил членов «Демократического союза» в Москву на брифинг по январской конференции в Казахстане, где обсуждалось урегулирование сирийского конфликта. Анкара не позволила организации принять участие ни в этой встрече, ни в мирных переговорах по Сирии в Женеве, которые проходят под эгидой ООН.

Приглашенный научный сотрудник Европейского центра Карнеги в Брюсселе Синан Ульген полагает, что поведение Москвы обеспокоит Анкару.

«Если Анкара сочтет, что Россия решилась на полноценное сотрудничество с "Демократическим союзом", то это, безусловно, может очень сильно сказаться на ее общей позиции в отношении Москвы», – считает он.

Москва также настаивает на необходимости децентрализации в Сирии после урегулирования конфликта, против чего Анкара решительно возражает, опасаясь, что появление у ее границ автономного курдского региона приведет к аналогичным требованиям со стороны турецких курдов.

В последнее время Москва и Анкара предпринимают попытки сближения после того, как их отношения обострились из-за сбитого турками в Сирии российского истребителя в ноябре 2015 года.

Эксперт по международным отношениям из Университета имени Кадира Хаса – Соли Озель – отмечает, что поведение Москвы демонстрирует, насколько ограничены эти усилия.

«С моей точки зрения, это сближение происходит так: Турция идет на сближение, а Россия это принимает. Пока это отвечает ее интересам, это не отношения равных. Насколько я себе представляю ситуацию в июне-июле этого года, Турция по сути соглашается со всем, что делает Россия», – говорит он.

Турецкие лидеры, в обычное время громогласно выражающие свое недовольство, когда другие страны совершают шаги, в которых они усматривают поддержку «Демократического союза», на этот раз никакой прямой критики в адрес Москвы не высказали.

Россия и Турция сотрудничают в вопросе обеспечения перемирия в Сирии. Анкара считает, что эти усилия укрепляют ее позиции в регионе. По словам экспертов, Анкара также убеждена, что укрепление отношений с Россией дает ей рычаг влияния на западных партнеров.

Москва также предпочла продолжить сближение с Анкарой, несмотря на убийство российского посла Андрея Карлова в турецкой столице в декабре прошлого года.

Политический консультант консалтинговой компании Global Source Partners – Атилла Есилада – предостерегает, что Москва не питает особых иллюзий по поводу своих отношений с Анкарой.

«Россия ничего не забывает. Она никогда не забудет ни потерю своего самолета, ни убийство своего посла в самом центре столицы. Она понимает, что Турция противостоит ее амбициям на Ближнем Востоке», – подчеркивает аналитик.

В четверг российско-турецкие отношения пережили очередное потрясение: в результате российского авиаудара погибли трое турецких военнослужащих. Анкара согласилась считать этот инцидент ошибочным ударом по своим в рамках сражения с боевиками самопровозглашенного «Исламского государства» за контроль над сирийским городом аль-Баб. Турецкие проправительственные СМИ проявили редкую сдержанность, высказав минимальную критику по поводу этого инцидента.

Аналитики предупреждают, что позиция Москвы в отношении сирийских курдов демонстрирует: отношения между Россией и Турцией все меньше похожи на равные.