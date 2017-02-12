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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд – 12 февраля 2017 года

Новости США за 60 секунд – 12 февраля 2017 года
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Белый дом: США поддержат союзников в случае враждебных действий Пхеньяна // Администрация рассматривает варианты противодействия решению суда по иммиграции // Лагард: планы Трампа могут стимулировать развитие экономики США

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