Новости США за 60 секунд – 12 февраля 2017 года

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Белый дом: США поддержат союзников в случае враждебных действий Пхеньяна // Администрация рассматривает варианты противодействия решению суда по иммиграции // Лагард: планы Трампа могут стимулировать развитие экономики США
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