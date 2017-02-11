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Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 11 февраля 2017 года

Новости США за 60 секунд. 11 февраля 2017 года
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Трамп пообещал ужесточить иммиграционное законодательство // Президент США пообщался с главами Китая, Литвы и Ирака // В Калифорнии протестуют против выселения из дома 100-летней женщины

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