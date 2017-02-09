Апелляционный суд в Сан-Франциско сохранил приостановку запрета Дональда Трампа

Апелляционный суд в Сан-Франциско оставил в силе решение суда низшей инстанции, временно приостановившей действие запрета президента США Дональда Трампа на въезд граждан из 7 мусульманских стран. Как сообщают американские СМИ, калифорнийский суд в составе 3 судей принял это решение единогласно.

Президент Трамп отреагировал на решение суда в Сан-Франциско в Твиттере: «Увидимся в суде, безопасность нашей страны поставлена на карту».

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Стоит пояснить, что Дональд Трамп имеет ввиду Верховный суд США, куда, как он ранее заявлял, он направит это дело в случае негативного для своей администрации решения Апелляционного суда.

В американских СМИ появилось и первая аудио-реакция Дональда Трампа на новости, пришедшие из Сан-Франциско. В аудиозаписи, проигрываемой по центральным каналам, слышно, как президент Трамп говорит, что "это было политическое решение", и "мы с легкостью выиграем это дело".

Как заявил на специальной пресс-конференции прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, «это полная победа штата Вашингтон». По его словам, решение суда в очередной раз продемонстрировало, что демократия в США все еще работает.

Президент Трамп подписал скандальный указ в первые дни работы своей администрации. Указ фактически должен был приостановить прием Соединенными Штатами беженцев и иммигрантов из преимущественно семи мусульманских стран: Сирии, Йемена, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали и Судана. По словам Трампа, его распоряжение призвано не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов".

На прошлой неделе федеральный окружной судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно приостановил действие запрета Трампа после того, как штаты Вашингтон и Миннесота подали на него в суд.

Одним из самых противоречивых аспектов запрета стало то, что он должен был коснуться и обладателей постоянного вида на жительство в США («грин-карты»). Согласно тексту указа, граждане 7 упомянутых в нем стран, постоянно проживающие на территории США и имеющие «грин-карты», также не могли бы попасть в Соединенные Штаты, покинув их территорию.

Опросы общественного мнения, проведенные Morning Consult/Politico, показали, что 55 процентов жителей США поддерживают запрет, предложенный Дональдом Трампом.