Линки доступности

Языки

Новости США за 60 секунд

Новости США за 60 секунд. 9 февраля 2017 года

Новости США за 60 секунд. 9 февраля 2017 года
please wait
0:00:51
0:00:00 /0:00:51
Direct link

Смотреть комментарии

Президент пообещал налоговую реформу // Трамп намерен наладить отношения с Китаем // Джефф Сешнс стал генпрокурором США // ИГИЛ выгонят из Мосула // Снегопады на северо-востоке США

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Эпизоды

Все эпизоды
ТВ программы Радио программы
Back to top
XS
SM
MD
LG