Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом

В ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, американский президент вновь подтвердил поддержку Соединенными Штатами Турции «как стратегического партнера и союзника по НАТО», говорится в заявлении Белого дома. Стороны также отметили «взаимную приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах». Дональд Трамп приветствовал вклад Турции в борьбу с группировкой «Исламское государство».