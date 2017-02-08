ЕСПЧ: российские власти нарушили право на свободу собраний

МОСКВА — Европейский суд по правам человека в Страсбурге 7 февраля вынес решение в пользу российских гражданских активистов, права которых были нарушены властями России.

ЕСПЧ постановил, что российским оппозиционерам, в числе которых председатель движения «За права человека» Лев Пономарев и находящийся в заключении левый политик Сергей Удальцов, с 2009 по 2012 годы городские и областные чиновники препятствовали в проведении массовых акций в форме пикетов, митингов и маршей.

Жалоба подавалась от имени 23 человек, а дело было названо «Александр Лашманкин и другие против Российской Федерации» по имени активиста Александра Лашманкина, которому в 2009 году власти Самары отказали в проведении общественной акции в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой.

ЕСПЧ постановил, что россияне не смогли воспользоваться гарантированным им Европейской конвенцией о правах человека и российским законодательством правом на свободу собраний, а также возможностями для правовой защиты. ЕСПЧ также решил, что права Льва Пономарева, Сергея Удальцова и Евгения Ихлова на беспристрастные слушания в суде по жалобам на отказ в согласовании акций были также нарушены.

Российские власти, согласно решению ЕСПЧ, должны выплатить заявителям в общей сложности 183,5 тысячи евро в качестве компенсации судебных издержек и за нарушенные права.

Минюст России опротестует решение ЕСПЧ

Министерство России во вторник сообщило, что намерено обжаловать решение Европейского суда по правам человека.

«В течение трех месяцев Минюст России совместно с компетентными государственными органами проведет анализ постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Лашманкин и другие против России» и организует подготовку правовой позиции Российской Федерации в целях его обжалования в Большую палату Европейского суда. Позиция властей Российской Федерации будет сформирована с учетом требований федерального законодательства и позиции Конституционного суда России» - говорится в официальном заявлении главного российского юридического ведомства.

Лев Пономарев: в России происходят массовые политические репрессии

Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, которому вместе с другими активистами ЕСПЧ присудил компенсацию, сказал в интервью «Голосу Америки», что рад выигранному делу: «Я надеюсь, что заплатят, это же не миллиарды, которые они «ЮКОСу» отказываются выплачивать...У нас в этом году 20-летие нашего движения «За права человека, вот мы и используем эти деньги, чтобы отметить».

Лев Пономарев считает ситуацию с реализацией права на массовые выступления в России критической: «Я обоснованно утверждаю, что и в Москве, и в России в целом происходят массовые политические репрессии, носящие административный характер. Почему я говорю – «массовые»? Потому что в Москве задерживаются незаконно, а потом незаконно осуждаются более тысячи человек в год. Я это вижу по количеству обращений в мою организацию. И кого только не задерживают! Задерживают политических оппонентов власти, все больше и больше «зачищают» людей, которые занимаются социальным протестом».

По словам правозащитника, в последнее время обострилась и ситуация с одиночными пикетами, для которых никакого согласования не требуется: «На одиночных пикетах были провокации. При такой тенденции следует ожидать, что в какой-то момент они могут и запретить одиночные пикеты».

Лев Пономарев поясняет, что сам он организует массовые акции в основном на улицах Москвы и жалуется на то, что уже долгое время не может добиться обычной встречи с чиновниками, отвечающими в руководстве города за безопасность: «Уже более полугода я добиваюсь встречи с руководством Департамента безопасности города Москвы. И они не идут на прямой контакт, потому что совершенно очевидны факты, когда они нарушают. Им проще написать какую-то бессмысленную бумагу, а когда ты встречаешься глаза в глаза, то им трудно мне в глаза глядеть и говорить всякую глупость. Я уже обращался и к (председателю Совета по правам человека при президенте России — Д.Г.) Михаилу Федотову, и к уполномоченной по правам человека в России Тамаре Москальковой, чтобы была подготовлена такая встреча. И я туда пришел бы с десятками фактов нарушений закона, да и не только я один бы пришел».

Николай Петров: возможность социальных акций протеста будет увеличиваться

Руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров говорит, что, несмотря на явное нежелание российских властей допускать массовые протестные акции, исследования его организации показывают рост протестных настроений: «Мониторинг показывает, что, хотя в целом какого-то драматического роста протестов нет, тем не менее, они нарастают, причем, нарастают за счет добавления к числу потенциальных мест протеста тех регионов, городов, где раньше особых протестов не было».

Политолог говорит, что новые массовые протесты будут иметь социальную причину: «Целый ряд объективных факторов работает, скорее, на возможность протестов, чем против них. Это и объективное ухудшение социально-экономической ситуации, отчасти - исчерпание тех ресурсов, которые власть нашла вместо финансовых и экономических. И это объективное ухудшение качества управления по целому ряду позиций, когда просто все жестко централизуется и организуется на такой полувоенный лад. При этом в такой гигантской стране, как Россия, нельзя быть уверенным в том, что быстро удастся среагировать на какие-то локальные проблемы, которые могут легко разрастаться до глобальных, собственно, как мы видели в 2009-2010 годах на примере Калининграда и Дальнего Востока».

Николай Петров считает, что российской власти на некоторое время после 2012 года удалось сделать непопулярным массовый протест как рычаг давления на чиновников, но новые выступления будут происходить по другому принципу: «То, что власть сбила эту волну в

2012 году, - это не довод в пользу того, что протесты сегодня не могут повториться. Они не могут повториться в том виде, в каком они были тогда, но очевидно, что полицейские методы не работают универсально. Хорошо говорил в свое время полицейский в Калининграде: если вас выйдет несколько десятков, мы вас всех развезем по участкам, если несколько сотен, то мы будем действовать более осторожно, а если это будут десятки тысяч, то мы спрячемся или присоединимся к вам».