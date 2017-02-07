Нил Горсач знакомится с сенаторами

Еще один, быть может, самый важный номинант президента Трампа – судья Нил Горсач, выдвинутый главой государства в Верховный суд США – во вторник, 7 февраля, должен провести встречи на Капитолии с сенаторами, которым предстоит утвердить – или заблокировать – его кандидатуру. Как сообщает агентство Рейтер, сенаторы-демократы готовятся тщательно проверить, сможет ли Горсач, в роли верховного судьи, отказаться от своих ультраконсервативных взглядов и оставаться беспристрастным в решении важнейших юридических вопросов?

На сегодняшний день, демократы на Капитолии сильно в этом сомневаются. «Иметь реально независимое правосудие крайне важно в условиях, когда президент критикует судебную систему и производит впечатление человека, не уважающего верховенство закона и Конституции», – заявил лидер демократического меньшинства, сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер. Он тоже входит в число законодателей, которые встретятся во вторник с Горсачом тет-а-тет. В понедельник Нил Горсач провел беседу с сенатором-демократом от штата Калифорния Дианой Файнстин, после которой та назвала его «умным и неравнодушным», но добавила, что окончательное мнение она составит после слушаний в Сенате.

Если номинация будет утверждена общим голосованием верхней палаты – судья из штата Колорадо займет кресло в Верховном суде США пожизненно. Демократов сильно беспокоит то, что, в случае прихода Горсача, высший судебный орган страны обретет консервативное большинство. По словам экс-кандидата в президенты США, сенатора-демократа от штата Вермонт Берни Сандерса, выдвиженец Дональда Трампа должен будет продемонстрировать сенаторам, что он «рассматривает судебную систему как полноценную третью часть власти».

В свою очередь, консервативные юристы и сенаторы-республиканцы считают Горсача отличной кандидатурой в Верховный суд и, в доказательство, приводят тот факт, что он и раньше выступал за ограниченную федеральную власть и за то, чтобы суды не шли на поводу у исполнительных органов. «У меня нет никаких опасений насчет того, что он может оказаться пристрастным судьей», – сказал о Ниле Горсаче республиканский сенатор Джон Корнин из штата Техас.