Минюст США подал апелляцию по запрету на указ президента

Адвокаты администрации Трампа настаивают на том, что у главы государства есть полномочия решать иммиграционные вопросы

Вечером 6 февраля стало известно, что Министерство юстиции США подало кассационную жалобу в федеральный апелляционный суд с целью обжаловать вердикт нижней инстанции, остановившей действие президентского запрета на въезд в Соединенные Штаты для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Как сообщают CNN, АBС и другие новостные агентства, документы поданы в 9-й Апелляционный суд Сан-Франциско, штат Калифорния, который и должен рассматривать законность указа президента Трампа. В них адвокаты минюста утверждают, что указ является легальным применением президентской власти на основании базового принципа, который гласит: «Иностранец, подающий прошение о допуске на территорию США, должен понимать, что это – привилегия, а не конституционное право».

Полномочия допускать или не допускать в Америку иностранцев названы в апелляции министерства юстиции «полноправной прерогативой» президента, которая необходима для обеспечения национальной безопасности и для того, чтобы «убедиться, что допущенные в страну лица не имеют связей с террористами или намерений нанести вред американцам». Соответственно, сказано в апелляции, вердикт Джеймса Робарта, окружного федерального судьи Сиэтла, штат Вашингтон, приостановившего в минувшую пятницу действие указа, носит слишком общий характер и должен быть аннулирован.

На сегодняшний день, Госдепартамент восстановил въездные визы для 60 тыс. граждан Ирака, Сирии, Ирана, Йемена, Судана, Ливии и Сомали, которые ранее были аннулированы в соответствии с президентским указом. Министерство внутренней безопасности США подтвердило, что временно остановило все действия, направленные на выполнение иммиграционного запрета.