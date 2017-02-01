Новый министр транспорта США: Элейн Чао

Элейн Чао стала новым министром транспорта США - сенат утвердил во вторник ее кандидатуру. В тот же вечер Чао привел к присяге вице-президент США Майк Пенс.

В 1989-1991 годах Элейн Чао была заместителем министра транспорта США в администрации Джорджа Буша-старшего, а в 2001-2009 - министром труда в администрации Джорджа Буша-младшего.

Уроженка Тайваня Элейн Чао является супругой Митча Макконнела - лидера республиканского большинства в Сенате.

Сенат уже утвердил кандидатуру генерала Джеймса Маттиса на пост нового министра обороны, конгрессмена Майка Помпео на пост главы ЦРУ, и губернатор Южной Каролины Никки Хейли стала постпредом США в ООН.

Однако некоторые номинанты Трампа столкнулись с серьезным противодействием демократов в Сенате. Члены сенатского комитета по делам финансов отказались присутствовать во вторник на слушаниях Стивена Мнучина и Тома Прайса - номинантов на пост министра финансов и министра здравоохранения. Сенатор Рон Уайден, демократ из Орегона, отметил, что опубликованная в СМИ информация предполагает, что в заявлениях кандидатов могла содержаться недостоверная информация, поэтому не следует спешить с голосованием до выяснения деталей.