Напечатать…котлету

Кто из нас не томился у плиты в ожидании первого бабушкиного блина с пылу с жару? Возможно, теперь пришла очередь бабушек дожидаться свежих котлет, приготовленных руками заботливого внука. Только уже не старомодным способом - в духовке или печи, а по-современному - на 3-D принтере.

Такой девайс, разработанный в Колумбийском университете, уже способен печатать настоящие съедобные печеньки. Перед исследователями стоит важная задача – ввести мир 3-D печати в мир гастрономический. По словам сотрудника университета Хода Липсона, современная кухня - это авангард хай-тек.

«Если задуматься об инновациях, то сегодня мы видим, как они шагнули во все сферы жизни, и только кухня до сих пор оставалась первобытной пещерой, - говорит Липсон. - Мы готовим на огне, мы до сих пор используем примитивные орудия. Но теперь, когда 3-D принтер появится на кухонном столе, ситуация изменится кардинально. Я думаю, грядет революция!»

Сегодняшняя молодежь, считает Липсон, спокойно относится к идее использования программного обеспечения в процессе приготовления пищи. Для этого поколения подобные идеи – всего лишь очередное нововведение, облегчающее повседневную жизнь.

Студенты Липсона объединились с командой поваров из Международного кулинарного центра Нью-Йорке для двухдневного гастрономического марафона 3-D печати.

Цель этой сессии – разработать рецепты вкусных и элегантных блюд.

«Мы подготовили рецептуру на самый разный вкус. У нас есть овощи, полента, есть птица и рыба, и все это мы смогли напечатать на принтере!» - с гордостью рассказывает повар Эрве Маливерт.

Но стоит ли изобретателям идти с этой идеей к рестораторам? Сами повара пока не уверены. В основном, потому, что все ингредиенты при таком приготовлении должны быть перетерты в мягкую массу, что напрочь убивает всяческую кулинарную эстетику. По мнению Эрве Малверта, такой вариант больше подойдет для дома.

Эта домашняя версия 3-D принтера скоро станет доступной для широкой публики. Чтобы получить аппетитную, полезную и безопасную для фигуры еду, достаточно будет всего лишь вставить в него картридж с ингредиентами.

Ход Липсон уверен, что их рецепты быстро станут популярными, и люди захотят немедленно опробовать эту технологию у себя дома.

«Появится возможность готовить еду, которая требуется лично вам в зависимости от состояния вашего здоровья, лекарств, которые вы принимаете, даже вашего генома», говорит он.



И, конечно, самый главный вопрос: каковы на вкус эти блюда? Пока жюри еще обсуждает вердикт.