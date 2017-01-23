Трамп подписал указ о выходе США из ТТП

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ о выходе США из Транстихоокеанского торгового партнерства.

Выступая в Белом доме, президент назвал это «великим шагом для американских трудящихся».

Как и прежние президенты-республиканцы, Трамп также подписал указ, возобновляющий запрет на предоставление государственных средств иностранным организациям, осуществляющим аборты или предоставляющим информацию об этой процедуре.

Кроме того, Трамп в соответствии с предвыборным обещанием ввел мораторий на прием новых сотрудников во многие правительственные ведомства, чтобы сократить госраходы и остановить разрастание госаппарата.

Транстихоокеанское торговое партнерство обсуждалось с 2009 года, во время президентства Барака Обамы, однако Конгресс так и не ратифицировал соглашение, а многие законодатели выступают против него или выражают сомнения в его выгодности.

ТТП стало бы крупнейшим региональным торговым соглашением в истории, охватив 40 процентов мировой экономики и около трети объема мировой торговли. Китай в переговорах участия не принимал, но, по-видимому, готов заполнить вакуум собственными соглашениями со странами Юго-Восточной Азии, которые вошли бы в ТТП.

Обама, выступая в защиту соглашения, в прошлом году заявил: «Мы не можем позволить таким странам, как Китай, устанавливать правила мировой экономики. Мы должны писать эти правила».

Однако Трамп, вступивший в должность в прошлую пятницу, критиковал глобализацию мировой экономики на протяжении все предвыборной кампании, заявляя, что международные торговые соглашения приводят к потере рабочих мест в США в связи с переводом американских производств за рубеж.

Трамп выступает за заключение двусторонних торговых соглашений с отдельными странами.

Еще до выдвижения в президенты Трамп заявил: «Транстихоокеанское торговое партнерство – это атака на американский бизнес. Оно не помешает валютным манипуляциям Японии. Это плохое соглашение».

Соглашение устранило бы более 18 000 тарифов, в том числе на все американские промышленные товары и почти на все сельскохозяйственные. Соглашение также было призвано положить конец эксплуатации детского труда и установить нормативы по приемлемым условиям труда.

Новый президент написал в «Твиттере», что его первая неделя в должности будет очень насыщенной и что в первую очередь он займется вопросами, связанными с рынком труда и национальной безопасностью. В понедельник утром он встретился с топ-менеджерами американских компаний, а позже – с лидерами профсоюзов и представителями рабочего класса.

Президент также заявил, что хочет изменить Северо-Американское соглашение (NAFTA) о свободной торговле с Мексикой и Канадой, которое было заключено в 1994 году.

Белый дом сообщил, что Трамп обсудит проблемы иммиграции и реформы NAFTA на встрече с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето 31 января. Он также планирует встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в ближайшее время.

«Думаю, мы добьемся очень хороших результатов для Мексики, для США, для всех участников», – заявил Трамп в воскресенье.

Перед выборами Трамп заявлял о планах строительства стены на границе с Мексикой, которое, по его словам, оплатит мексиканская сторона. Пенья Ньето назвал «нелепой» идею, что его правительство будет финансировать строительство стены.

В понедельник Трампу также предстоит встреча с лидерами Конгресса и закрытые переговоры со спикером Палаты представителей Полом Райаном, в то время как новая администрация и Конгресс приступили к работе над отменой многих инициатив Обамы. Республиканцы контролируют обе палаты Конгресса и Белый дом впервые более чем за 10 лет.

В пятницу, всего через несколько часов после инаугурации, Трамп подписал указ, в котором объявил о намерении незамедлительно отменить программу реформ здравоохранения, принятую по инициативе Обамы.

Перед встречами с лидерами Мексики и Канады в пятницу Трамп проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Овальном кабинете Белого дома. Мэй заявляла, что хочет сфокусироваться на вопросах, связанных с НАТО, борьбой с терроризмом, а также на проблеме торговли – с учетом голосования по «Брекситу».

