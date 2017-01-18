Обама проведет последнюю пресс-конференцию в качестве президента

Президент США Барак Обама в среду проведет свою последнюю пресс-конференцию в качестве главы государства. В ходе пресс-конференции ему наверняка будут задавать вопросы об избранном президенте Дональде Трампе, а также о неожиданном решении Обамы смягчить приговор аналитику армии Челси Мэннинг, которая передала секретные военные документы WikiLeaks.

Обама уйдет в отставку в пятницу, проведя в Белом доме восемь лет. Его пост займет Трамп, который в полдень 20 января принесет присягу в качестве 45-го президента США.

Демократ Обама активно выступал против республиканца Трампа в ходе предвыборной кампании, заявляя, что строительный магнат по темпераменту не подходит на роль верховного главнокомандующего. Однако после выборов Обама встретился и несколько раз побеседовал с Трампом, чтобы обеспечить мирную передачи власти.

Тем не менее, в отношениях между двумя лидерами по-прежнему сохраняется напряженность, в особенности в связи с тем, что Трамп пообещал отменить ряд ключевых указов Обамы и добиться поддержки Конгресса, чтобы отменить его историческую реформу здравоохранения.