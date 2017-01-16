Москва прохладно отнеслась к инициативе Дональда Трампа о сокращении ядерных арсеналов

МОСКВА – В России намерение избранного президента США Дональда Трампа предложить отменить введенные против режима Путина санкции в обмен на двустороннее сокращение ядерных вооружений вызвало, как свидетельствуют сообщения СМИ, неоднозначную реакцию.

Напомним, что накануне своей инаугурации, которая запланирована на 20 января, Трамп в интервью газете The Times сказал (цитата по Рейтер): «К примеру, я считаю, что арсенал ядерных вооружений необходимо существенно сократить. Россия очень страдает из-за санкций, однако, я думаю, можно сделать что-то, что пойдет на пользу многим людям».

В Кремле предпочли не комментировать суть предложения. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков призвал «набраться терпения» и дождаться вступления Трампа в должность, а потом уже давать оценки инициативам президента США. Песков также опроверг сообщения о готовящейся встрече лидеров двух государств.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий был категоричнее в суждениях. С его точки зрения, Россия всегда поддерживала идею ядерного разоружения, но это не повод для того, чтобы сделать переговоры по данной теме предметом торга при обсуждении снятия американских санкций.

Избранный президент США заявлял ранее в интервью The Wall Street Journal, что собирается оставить в силе санкции против России, введенные администрацией Обамы, но не исключил и возможности их снятия в недалеком будущем при определённых условиях.

Заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор в отставке Павел Золотарев в комментарии «Голосу Америки» отметил, что ошибочно полагать, будто Трамп предлагает подобный торг: сокращать ядерное оружие в обмен на отмену санкций.

«Он достаточно умный человек, чтобы не настаивать на этом, – полагает эксперт. – Может, была неудачно построена фраза, что позволила таким образом истолковать сказанное».

Скорее всего, он хотел обозначить две отдельно стоящие актуальные проблемы, которые есть в российско-американских отношениях: санкции и ядерное оружие, предположил Павел Золотарев.

«И это действительно актуально, – убежден он. – У нас пауза в переговорном процессе затянулась непозволительно надолго. Такой паузы, как в последние годы президентства Обамы, не было даже в период холодной войны. И плюс ко всему, если вспоминать те же годы холодной войны, то основная тема совместных договоренностей и советско-американских отношений была связана как раз с ядерным вооружением».

Сегодня, когда отношения между двумя странами более чем прохладные и по-прежнему отсутствует экономический фундамент для развития сотрудничества, актуальность ядерной тематики трудно переоценить, считает замдиректора Института США и Канады.

«Переговорный процесс можно и нужно начинать, – продолжил он. – А само начало этого процесса послужит основой для перехода к обсуждению и решению других проблем, в том числе связанных с санкциями.

На взгляд Павла Золотарева, не случайно в команде Трампа появляется человек, имеющий опыт военной службы и участия в реальных боевых конфликтах, понимающий роль обычных вооружений и ядерного оружия.

«Имею ввиду кандидата на пост министра обороны (отставного генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса – В.В.), который располагает весьма неплохими связями с коллегами из Стэндфордского университета – такими, как Уильям Перри, Джордж Шульц, – уточнил он. – И он уже высказывал достаточно нестандартные суждения по проблематике ядерных вооружений».

При этом эксперт не исключил, что Джеймс Мэттис оказывает влияние на Трампа.

В свою очередь, координатор программы «Проблемы нераспространения» Московского Центра Карнеги Петр Топычканов весьма сдержанно оценил возможность того, что в Кремле пойдут на сделку с США по ядерным вооружениям.

«Шансы на переговоры по этой тематике есть, но они невелики, и если пройдут, то не в том формате, в каком предложил Трамп», – сказал он в интервью «Голосу Америки». – Ведь с официальной точки зрения, санкции против России были введены незаконно. Москва утверждает, что Крым присоединился в результате волеизъявления жителей полуострова. А обвинения в том, что Россия участвовала в боевых действиях на территории восточной Украины, Москва отвергает».

По словам координатор программы «Проблемы нераспространения», эта тема не может быть предметом торга – ни ради дальнейших сокращений ядерных арсеналов, ни ради улучшения двусторонних отношений. Все предыдущие годы Москва утверждала, что эти санкции незаконны и требовала их отмены без всяких предварительных условий, напомнил он.

«С другой стороны, Москва, конечно, хочет отмены санкций, – рассуждает эксперт. – И, наверное, готова пойти на определенные компромиссы. Но я полагаю, что, если эти сделки когда-либо и состоятся, то они будут носить неформальный характер. Никто никогда публично не подтвердит: да, мол, мы согласились сокращать ядерные запасы в ответ на отмену санкций».

Подход России в сфере сокращения ядерного вооружения основывается на действующих договорах СНВ от 2010 года и РМСД, констатировал Петр Топычканов. По его мнению, до 2020 года существующий расклад в ядерной сфере Москву вполне удовлетворяет, и вряд ли она согласится опустить планку до тысячи ядерных боезарядов.

«Во всяком случае, я к такой перспективе отношусь скептически, – резюмировал эксперт, – Думаю, то, что высказал Трамп – это его личная позиция, а не согласованная позиция администрация».

В то же время, как представляется Петру Топычканову, будет очень хорошо, если Россия и США смогут наладить стабильный всеобъемлющий диалог, касающийся наболевших вопросов в области ядерных и неядерных вооружений.

«Это и ПРО, и тактические неядерные вооружения, и обсуждение возможности ограничений ядерного оружия в космосе. Сюда же входят ратификация США договора в области ядерных испытаний, и, конечно, решение тех проблем, которые накопились у нас в рамках Договора РМСД», –обобщил он.

По оценке эксперта, в случае, если в ближайшей перспективе удастся создать механизм обсуждения перечисленных вопросов, это будет большим успехом и вкладом в дело разоружения.