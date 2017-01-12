Украину посетит вице-президент США Джо Байден

КИЕВ – Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден посетит 15 января Украину, где проведет встречу с президентом республики Петром Порошенко. Об этом в четверг сообщают украинские издания, цитируя пресс-службу украинского лидера.

«Встреча состоится в рамках визита американского политика в Украину. В то же время в администрации президента не обнародовали программу визита Байдена», – отмечают украинские СМИ.

2015 год: Байден в Верховной Раде

Во время предыдущего рабочего визита в Украину в первой декаде декабря 2015 года Джо Байден сказал, что украинская власть получила «историческую возможность» «построить объединенную, демократическую украинскую нацию, которая выстоит перед испытанием временем».

«Я проехал миллионы и миллионы километров и это факт – мир наблюдает за вами, надеется, что ваш успех в борьбе против неумолимой и безжалостной агрессии России будет иметь последствия для них, а также ваша битва против раковой опухоли – коррупции. <…> Очень важно понимать, что агрессоры по всему миру не могут, используя танки и оружие принудить погасить мечты и желания народа», – заявил 8 декабря 2015 года в Киеве, во время выступления в сессионном зале Верховной Рады Украины вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Во время своего выступления он заявил о необходимости воспользоваться международной поддержкой для укрепления украинской идентичности.

«Великий поэт Тарас Шевченко много писал об этом, призывая украинцев формировать свою судьбу: «И меня в семье великой, В семье вольной, новой, Не забудьте помянуть, Незлым тихим словом», – прочел он последние четыре строки из «Заповіта» (Завещание) Тараса Шевченко.

Возможно, когда-то «незлым тихим словом» вы вспомните обо мне, подытожил во время выступления в Верховной Раде Джо Байден.

Визит вежливости?

По мнению председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко, визит вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Украину можно расценивать с нескольких позиций.

«Официальной информации о целях визита нет, но, учитывая, что администрация Барака Обамы уходит, – это визит вежливости и напутствия. Известно, что Джо Байден много времени уделяет Украине, ее проблемам, хотя многие из них не решил. Может быть потому, что у него не было достаточных рычагов, – президент Соединенных Штатов демонстрировал другую политику, концентрацию на внутренних делах США. В конце, правда, своего президентского срока Барак Обама сделал больше, чем за предыдущие несколько лет в сфере противодействия российской политике, агрессии и экспансионизму», – говорит Павел Жовниренко корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Павел Жовниренко считает, что после инаугурации новоизбранного президента США следует внимательно прислушиваться к первым заявлениям Дональда Трампа и представителей его администрации по «украинскому вопросу».

«Но однозначно, нужно рассчитывать только на самих себя. Хотя, думаю, что Дональд Трамп не тот президент, который будет спокойно смотреть на ситуацию в других странах. Россия – очень хороший «учитель»! Она прекрасно умеет создавать из своих лучших друзей – врагов. Сейчас надо смотреть на то, какие прозвучат заявления в ближайшие 3-4 месяца после инаугурации Трампа – тогда начнется настоящая американская политика», – подчеркивает Павел Жовниренко.

Он считает неслучайными слова Рекса Тиллерсона в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США по поводу его назначения на пост госсекретаря 11 января в комитете по иностранным делам Сената США.

«Сказать можно все, тем более, сейчас, спустя три года с момента агрессии России. До сих пор Рекс Тиллерсон ничего подобного не говорил. Похоже на то, что это не системное заявление, а исключение в системе заявлений. Интересны его слова не только о том, что Украине следовало бы в прошлом предложить оборонительное оружие, но и о том, что нужно сотрудничать с Россией. Сложно предположить каким образом можно сотрудничать с организаторами международного терроризма, которые уничтожают систему международного права и международной безопасности, существующую после Второй мировой войны», – отметил Павел Жовниренко.

Тиллерсон о слабом ответе России

По мнению Тиллерсона, «Россия сегодня представляет угрозу» мировому порядку. Он напомнил, что Москва провела вооруженную агрессию против Украины, «оккупировала Крым» и позволила себе проводить крайне рискованную политику в Сирии. Тем не менее, по словам Рекса Тиллерсона, все это стало возможным лишь благодаря «отсутствию лидирующей роли Америки в мире», и тому, что Вашингтон посылал Кремлю «слишком слабые сигналы».

Он отметил: «Сегодня Россия представляет угрозу, хотя и было вполне предсказуемо, что страна захочет продвигать свои собственные интересы. Они вторглись в Украину и захватили Крым, они оказывали поддержку сирийским силам, что является грубым нарушением законов и правил ведения войны. Наши союзники в НАТО правы, когда высказывают беспокойство из-за усиления России. Эта дверь оказалась открыта в результате отсутствия сильного руководства в США – из–за этого с нашей стороны также были посланы неверные сигналы. Мы отступались от слов, данных нашим союзникам, демонстрировали слабость и посылали противоречивые сигналы, переходя от категорического «нет» к одобрению. Мы не понимали, что Россия думает не так, как мы. Одними словами наладить непростые отношения, существующие между нашими двумя странами, нельзя, но нам необходимо провести открытый и честный диалог с Россией о том, каковы ее амбиции – чтобы мы понимали, как нам строить свою политику» – отметил номинант на пост госсекретаря США

В ответ на вопрос сенатора Роберта Менендеса, Рекс Тиллерсон признал, что согласен с утверждением о том, что «Россия незаконно оккупировала территории Украины и Грузии». Но при этом он отказался говорить, считает он ли действия России в Сирии «военным преступлениями» только потому, что не намерен основываться на сообщениях СМИ, и нуждается в подтверждении этих сведений от разведслужб и компетентных ведомств США.

Тиллерсон также сказал, что считал бы необходимым предоставить Киеву военно-техническую помощь и данные американской авиаразведки, добавив, что, по его мнению, «российское руководство понимает силу».

Вопрос о приоритетах

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов говорит о том, что слова Рекса Тиллерсона часто комментируют в контексте его желания получить высокую должность в администрации новоизбранного президента Дональда Трампа.

«Мы ожидаем от американских или европейских политиков, что они будут проукраинскими,но они всегда должны быть сначала проевропейскими или проамериканскими политиками. Просто, когда наши интересы совпадают, это играет на пользу Украине. Что касается Тиллерсона, эта мысль популярна среди экспертов, что таким образом он просто добивается своего назначения. Но дело в том, что в США такие заявления больше, чем просто слова – фактически это определение «программной рамки», от которой он не сможет отклониться впоследствии. Я бы не воспринимал его слова, как только попытку пройти через сенатские слушания в ходе обсуждения кандидатуры на пост Госсекретаря», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Александр Леонов отмечает, что новоизбранный президент Дональд Трамп будет играть главную роль в определении приоритетов во внешней политике, в том числе, и по «украинскому вопросу».

«К приоритетам американской внешней политики при новом президенте Дональде Трампе сегодня относят стратегию отношений с Китаем. Вокруг нее и будет выстраиваться общее поведение и последующие внешнеполитические шаги», – подчеркивает Александр Леонов.

Он называет «беспрецедентным случаем» визит Джо Байдена в Украину за несколько дней до завершения своей работы на посту вице-президента США.

«Многие говорят, что Джо Байден уходит с поста, зачем ему нужен этот визит? Но необходимо учитывать, что он будет продолжать свою политическую деятельность, и имеет неплохие шансы на следующих президентских выборах в США», – отмечает Александр Леонов.