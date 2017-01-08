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Трамп: «хорошие отношения с Россией – это хорошо, а не плохо»

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Избранный президент США в «Твиттере» сформулировал свое видение отношений с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter нехарактерно длинный пост, в котором изложил свое понимание развития американо-российских отношений.

Трамп написал: «Иметь хорошие отношения с Россией – это хорошо, а не плохо. Только”тупые” или дураки могут думать, что это плохо! И без этого у нас хватает проблем в мире. Когда я буду президентом, Россия будет уважать нас намного больше, чем сейчас и обе страны, возможно, будут работать совместно, чтобы разрешить многие серьезные и срочные проблемы мира».

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